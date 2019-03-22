Erdoğan: "İnsanlık Holokost Felaketi Sonrası Nasıl Antisemitizmle Mücadele Etmişse Yükselen İslam...
1 saat önce
Erdoğan: "İnsanlık holokost felaketi sonrası nasıl antisemitizmle mücadele etmişse yükselen İslam düşmanlığıyla da aynı kararlılıkla mücadele etmeli"
Erdoğan: "İnsanlık holokost felaketi sonrası nasıl antisemitizmle mücadele etmişse yükselen İslam düşmanlığıyla da aynı kararlılıkla mücadele etmeli"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı
Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı
Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi