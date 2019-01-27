Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İnsansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz

Erdoğan: İnsansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek.

Erdoğan: İnsansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:23 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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