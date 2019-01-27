Erdoğan: İnsansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:23
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