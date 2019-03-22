Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de Deaş Neyse, Pkk/pyd Neyse Avrupa'da, Amerika'da Yükselen Irkçılık ve...
17 dakika önce
Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır.
Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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