Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de Deaş Neyse, Pkk/pyd Neyse Avrupa'da, Amerika'da Yükselen Irkçılık ve...

Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de Deaş Neyse, Pkk/pyd Neyse Avrupa'da, Amerika'da Yükselen Irkçılık ve...

17 dakika önce

Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Suriye, Irak, Avrupa, Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de Deaş Neyse, Pkk/pyd Neyse Avrupa'da, Amerika'da Yükselen Irkçılık ve...
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