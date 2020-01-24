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Erdoğan: "İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak'ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir."
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