Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en...
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Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor."
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