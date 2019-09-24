Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en...
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Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en...

40 dakika önce

Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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