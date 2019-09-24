Erdoğan: "(Irkçılık) Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin sorumluluların en başında bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor."