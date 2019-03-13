Erdoğan, İrsen Küçük'ün Vefatı Dolayısıyla Başsağlığı Diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'e başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'e başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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