Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İrsen Küçük'ün Vefatı Dolayısıyla Başsağlığı Diledi

Erdoğan, İrsen Küçük'ün Vefatı Dolayısıyla Başsağlığı Diledi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'e başsağlığı diledi.

Erdoğan, İrsen Küçük'ün Vefatı Dolayısıyla Başsağlığı Diledi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:03 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, İrsen Küçük, Politika
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