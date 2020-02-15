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Erdoğan: "(İş Bankası) Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta...
7 saat önce
Erdoğan: "(İş Bankası) Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok."
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(İş Bankası) Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok."
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