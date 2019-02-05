Erdoğan: İş Bankası "masada" bunu unutmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır" diye konuştu.

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