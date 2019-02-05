Erdoğan: İş Bankası "masada" bunu unutmayın
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır" diye konuştu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım