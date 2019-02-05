Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İş Bankası "masada" bunu unutmayın

Erdoğan: İş Bankası "masada" bunu unutmayın

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır" diye konuştu.

Erdoğan: İş Bankası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38 

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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