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Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.
6 saat önce
Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz"
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