Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz"

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Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor