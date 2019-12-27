Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. - Son Dakika

Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

6 saat önce

Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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