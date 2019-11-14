Erdoğan iş birliğimizin derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz

Erdoğan İş birliğimizin derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'İLİŞKİLERİMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇMAKTA KARARLIYIZ'

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gündemde yer alan konulara ilişkin kapsamlı ve samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Sayın Başkan'la, milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. DEAŞ'a karşı ortak mücadelemizin sürdürülmesinin önemine değindik' dedi.

Türkiye'nin, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla, terörle mücadelede yeni ve önemli bir adım attığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz, bu harekatla PKK YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur. 17 Ekim mutabakatımızla Suriye'de iş birliğimizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz' diye konuştu.

'SURİYE'YE BARIŞ VE İSTİKRAR GETİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ'

Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için, ABD ile olan mutabakata bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti

'Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, bilgi kirliliği ile kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta tarihi meseleleri bile çarpıtarak, önümüze ikili münasebetlerimizi dinamitleyecek yeni sorunlar koymaya gayret ediyorlar.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabileceklerini vurgulayarak, ABD'nin bölgedeki bu amacını gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağının Türkiye olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZ 2 MİLYON MÜLTECİNİN KENDİ TOPRAKLARINA DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 350 bini Kürt toplam da 4 milyon Suriyeli göçmene Türkiye'nin ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, 'Cerablus'ta 365 bin Suriyelinin kendi topraklarına geri dönüşünü sağladık. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirdiğimiz şehir ve köylere de geri dönüşler başladı. Hazırladığımız ve Sayın Trump'la paylaştığımız plan ve projeyi BM ve uluslararası toplumun da desteğiyle hayata geçirebilirsek önümüzdeki dönemde geri dönenlerin sayısı daha da artacaktır. Hedefimiz ilk güvenli bölge, Irak sınırından Cerablus'a kadar olan bölgeye 1 milyon insan yerleştirilebilir. Rakka Deyr-ez Zor bu bölgeye de 1 milyon yerleştirilmesi halinde bu rakam 2 milyon olur' sözlerini kullandı.

'BİZİM KÜRTLERLE BİR SORUNUMUZ YOK'

Erdoğan, kendi partisi içinde Kürt milletvekilleri olduğunu ve Türkiye'nin Kürtlerle ilgili bir meselesinin olmadığının altını çizerek, 'Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kim bunlar PKK, YPG. Şu anda parlamentoda benim partimin 50'yi aşkın Kürt milletvekili vardır. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Esed'in Kuzey Suriye'deki Kürtleri kabul etmediği dönemde, ben o zaman Esed'e 'yanlış yapıyorsun, pasaportlarını ver' dedim. Özellikle de Abdi Şahin denilen teröristin ABD gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Abdi Şahin denilen yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir. Şu anda cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı şekilde bu şahıs Rusya tarafından yine bu şekilde karşılanmıştır. Eğer biz terörizmle sağlıklı bir mücadele vereceksek bu konuda çok daha hassasiyet içinde olmamız lazım. Bugün bize yarın bir başkasına. Bu konuda hassasiyetimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili belgeleri de verdim. Hatta CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de takdim ettim. CIA de bu adamın terörist olduğunu belgelemiş. Bunu bize de aktardılar, biz de Sayın Başkan'a aynen takdim ettik' ifadelerini kullandı.

'UYGUN TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE PATRIOT ALIRIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygun teklif verilmesi halinde Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemlerini satın alabileceğini ifade ederek, 'S-400 ve F-35 programı başta olmak üzere karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Başkan'a uygun teklif verilmesi halinde Patriot almak istediğimi yeniden söyledim. ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkan'la paylaştım' ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'LA AÇIK SÖZLÜ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

ABD Başkanı Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açık sözlü ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ABD ve Türkiye muazzam işler başardı. Ateşkesin devam ettiğini görüyoruz. Ateşkesin karmaşık olduğunu söyleyebiliriz ancak hızlı gelişmeler sağlanıyor? dedi.

'TÜRKİYE, ABD'DEN SONRA NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU'

Türkiye'nin stratejik olarak ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Trump, 'Türkiye, ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Savunma harcamalarını giderek arttırması önemli. Savunma harcamalarında 28 NATO ülkesi arasında 8'inci sıradalar. Ayrıca Türkiye, NATO'nun Afganistan'daki misyonuna da son derece önemli destek sağlıyor. DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasında büyük rol oynadı d6iye konuştu.

'S-400 KONUSUNU UMARIM ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLİRİZ'

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye ile milyarlarca dolarlık anlaşmaları olduğunu ve silah satışları konusunda iş birliğini devam etmesini temenni ettiğini belirterek, Silah satışları konusunda iş birliğimiz var. Milyarlarca dolarlık anlaşmalarımız var. Türkiye, F-35 parçalarını üretiyor. Rusya'dan S-400 almaları büyük zorluklar çıkarıyor. Umarım bu sorunu çözebiliriz. S-400 konusunda bakanlarımızın çalışması için anlaştık. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için beraber çalışacağız. Mevcut rakamın 4 katına çıkarmayı düşünüyoruz? ifadelerine yer verdi.