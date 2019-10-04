Erdoğan İşcan, BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
1 saat önce
BM İşkenceye Karşı Komite'nin 10 üyesinden biri Türk oldu.
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite seçimlerinde, Türkiye'nin aday gösterdiği Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan, ilk turda 83 oyla Komite üyeliğine seçildi.
İşkenceye Karşı Komite'nin 17. Taraf Devletler Toplantısı, BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:01
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