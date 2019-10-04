Son Dakika Haberleri: Erdoğan İşcan, BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
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Erdoğan İşcan, BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi

1 saat önce

BM İşkenceye Karşı Komite'nin 10 üyesinden biri Türk oldu.

Erdoğan İşcan, BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite seçimlerinde, Türkiye'nin aday gösterdiği Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan, ilk turda 83 oyla Komite üyeliğine seçildi.


İşkenceye Karşı Komite'nin 17. Taraf Devletler Toplantısı, BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:01 
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