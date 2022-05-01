Erdoğan: İşçilerimiz Başta Olmak Üzere Bütün Vatandaşlarımızın Yanında Olmayı Sürdüreceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN DE HAKKINI, HUKUKUNU HER ZAMAN İYİLEŞTİRME GAYRETİNDE OLDUK: Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Emek, bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk.

ASGARİ ÜCRETİ SON 50 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI OLARAK İFADE EDİLECEK ŞEKİLDE YÜZDE 50 SEVİYESİNDE ARTIRDIK: Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz. Bu doğrultuda, işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak, asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık.

BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA İŞÇİLERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ: Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için, işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum."