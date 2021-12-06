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ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ (2) - Son Dakika

ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ (2)

06.12.2021 12:29
ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Ankara'daki görüşmesinin sorulması üzerine, "Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimiz, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlendirerek devam etmekte kararlıyız. Biz muhalefetin bu konudaki rahatsızlıklarını biliyoruz. Muhalefetin rahatsızlığına rağmen biz bu ilişkileri devam ettireceğizö dedi.  ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra 19 ülkenin imzaladığı ve Taliban Yönetiminin verdiği sözleri tutması konusundaki açıklamalarıyla ilgili Erdoğan, "Özellikle kadın, çocukların eğitimi hassasiyetlerimiz arasındadır" değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları gerelim. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, iş vereninde bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme.. Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Sadece bu dönemde alınacak olan karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesinde alınacak bir karar da var, inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.

FAHİŞ FİYATLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatların ve bu konudaki denetimlerin sorulması üzerine, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Dinimizde de haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe de stokçuluk var. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Bu müeyyideyi onları rahatsız edecek bir noktaya çıkaralım ondan sonra yapsın yapabiliyorsa. Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza gıdada bu tür zulmü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa gerekli adımları atacağız ve üzerine bu işin gideceğiz" dedi.

TERÖR OPERASYONLARIErdoğan, teröre karşı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği operasyonlar konusunda, "Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Her ne kadar Bay Kemal fırsat bulup göreve gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağım' dese de bir taraftan terör bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle temasta bulunacaksın, diğer taraftan terörist başının alkışlarını alacaksınız, Kandil'den Bay Kemal'e selam gönderecek, hem de Kandili başlarına yıkacaklar. Bunlarla bir iş yapılmaz" şeklinde konuştu.

LARNAKA'DA CAMİLERE OPERASYON

Erdoğan açıklamasının sonunda, " Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar beyin açıklamaları ve bizim açıklamalarımı, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz. Bizim Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var, onların güvencesi Güney Kıbrıs yönetimindedir. Biz nasıl onlar için güvenceysek, aynı güvenceyi onların da vermesini bekliyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Güney Kıbrıs, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ (2) - Son Dakika
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