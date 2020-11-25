Erdoğan: "(İSEDAK üyeleri) Aramızdaki birlik, beraberlik ve etkin iş birliği, Filistin davasında da diğer alanlarda da başarımızın anahtarı olacaktır"

Erdoğan: "(İSEDAK üyeleri) Aramızdaki birlik, beraberlik ve etkin iş birliği, Filistin davasında da diğer alanlarda da başarımızın anahtarı olacaktır"

Erdoğan: "(İSEDAK üyeleri) Aramızdaki birlik, beraberlik ve etkin iş birliği, Filistin davasında da diğer alanlarda da başarımızın anahtarı olacaktır"

Filistin, İSEDAK, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(İSEDAK üyeleri) Aramızdaki birlik, beraberlik ve etkin iş birliği, Filistin davasında da diğer alanlarda da başarımızın anahtarı olacaktır' - Son Dakika

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