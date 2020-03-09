Erdoğan: IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz - Son Dakika Dünya

Erdoğan: IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

6 saat önce

Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, buradaki konuşmasında "IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" dedi

Erdoğan: IŞİD ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.


Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Belçika, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:17 
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