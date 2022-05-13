ERDOĞAN: İSKANDİNAV ÜLKELERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MİSAFİRHANESİ GİBİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BAE Devlet Başkanı'nın vefatı ile ilgili Erdoğan, "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için 3 gün sürecek bir ziyarete gideceğiz" diye konuştu.

"OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya'yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" şeklinde konuştu. ABD'nin YPG 'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili soruya Erdoğan, "Dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar ya da yapacak şu an bunu bilemiyorum. Her şeyi gördükten sonra biz de tavrımızı koyarız" diye yanıtladı.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMA LÜKSÜMÜZ YOK"Erdoğan, "Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse, YPG'de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değildir. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetimin hepsine PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. TIR'larla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum. Eğer burada PKK'sı, YPG'si şusu busu vesaire kim olursa olsun, şu anda Pençe-Kilit harekatını izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibariyle 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

2.5 aylık savaş sürecinin ardından son değerlendirmeniz nedir şeklindeki soruya ise Erdoğan, "Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşların tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi, manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz." şeklinde yanıtladı.