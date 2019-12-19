Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı - Son Dakika Dünya

Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." diyerek Birleşmiş Milletler'in reformize edilmesi gerektiği görüşünü yineledi.

Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." diyerek Birleşmiş Milletler'in reformize edilmesi gerektiği görüşünü yineledi.


Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda, konuşan Erdoğan, "İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:29 
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