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Erdoğan: "(İslam dünyası) Ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz" - KUALA
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:15 Kaynak: AA
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