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Erdoğan: "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum.
6 saat önce
Erdoğan: "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?"
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