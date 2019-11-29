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Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı...
6 saat önce
Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"
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