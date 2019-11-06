Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın,...
6 saat önce
Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır."
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