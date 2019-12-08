Son Dakika Haberleri: ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞUYOR (1)
Son Dakika Güncel ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞUYOR (1) - Son Dakika

ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞUYOR (1)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor.

ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞUYOR (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir." dedi.  Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kişinin aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalıştığının altını çizerken, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

------------

-Erdoğan'ın konuşması


- İstanbul
Düzey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor
Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok 3 çocuk annesi, intihar etti Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 21:38:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞUYOR (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]