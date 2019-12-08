Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansında konuşuyor (1)
Son Dakika Güncel Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansında konuşuyor (1) - Son Dakika

Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansında konuşuyor (1)

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor.

Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansında konuşuyor (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir." dedi.  Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kişinin aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalıştığının altını çizerken, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Düzey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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