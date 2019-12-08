Son Dakika Haberleri: Erdoğan, islam işbirliği üst düzey kamu ve özel sektör yatırım konferansı'nda konuştu -1
Son Dakika Güncel Erdoğan, islam işbirliği üst düzey kamu ve özel sektör yatırım konferansı'nda konuştu -1 - Son Dakika

Erdoğan, islam işbirliği üst düzey kamu ve özel sektör yatırım konferansı'nda konuştu -1

6 saat önce

ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞTU -1(Aktüel)

ERDOĞAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEY KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIM KONFERANSI'NDA KONUŞTU -1(Aktüel)

Erdoğan, islam işbirliği üst düzey kamu ve özel sektör yatırım konferansı'nda konuştu -1

Aktüel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
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