Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil...

Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil...

7 saat önce

Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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