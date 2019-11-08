Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil...
7 saat önce
Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi