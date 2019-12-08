Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İslam ülkeleri, sorunları için başkalarını suçlamayı bırakıp kendini hesaba çekmeli
Son Dakika Dünya Erdoğan: İslam ülkeleri, sorunları için başkalarını suçlamayı bırakıp kendini hesaba çekmeli - Son Dakika Dünya

Erdoğan: İslam ülkeleri, sorunları için başkalarını suçlamayı bırakıp kendini hesaba çekmeli

6 saat önce

Erdoğan: İslam ülkeleri, sorunları için başkalarını suçlamayı bırakıp kendini hesaba çekmeli

Erdoğan: İslam ülkeleri, sorunları için başkalarını suçlamayı bırakıp kendini hesaba çekmeli, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki yerinin yüzde 10'u dahi bulmadığını, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinüfusunun yüzde 21'inin aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalıştığını' söyledi.


İstanbul'un ev sahipliği yaptığı İslam İşbirliği Teşkılatı Üst Düzey Kamu ve Özel Yatırım Konferansı açılışında konuşan Erdoğan, 'İslam ülkeleri kendi sorunları için başkalarını suçlamak yerine kendi muhasebesini yapabilmeli; yani hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli' dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:29 
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