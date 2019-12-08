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Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli...
6 saat önce
Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir."
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