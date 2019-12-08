Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli... - Son Dakika

Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli...

6 saat önce

Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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