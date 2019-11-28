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Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz
6 saat önce
Cuhmurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şürası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada İslam'ın sadece belli mekanlara veya haftanın belli günlerine ayrılmış bir olgu olmadığını hayatın tümünü kuşatan ve kucaklayan bir kurallar ve yasaklar bütünü olduğunu dile getirdi.
Cuhmurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şürası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada İslam'ın sadece belli mekanlara veya haftanın belli günlerine ayrılmış bir olgu olmadığını hayatın tümünü kuşatan ve kucaklayan bir kurallar ve yasaklar bütünü olduğunu dile getirdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:36
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