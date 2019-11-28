Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz
Son Dakika Dünya Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz - Son Dakika Dünya

Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz

6 saat önce

Cuhmurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şürası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada İslam'ın sadece belli mekanlara veya haftanın belli günlerine ayrılmış bir olgu olmadığını hayatın tümünü kuşatan ve kucaklayan bir kurallar ve yasaklar bütünü olduğunu dile getirdi.

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Cuhmurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şürası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada İslam'ın sadece belli mekanlara veya haftanın belli günlerine ayrılmış bir olgu olmadığını hayatın tümünü kuşatan ve kucaklayan bir kurallar ve yasaklar bütünü olduğunu dile getirdi.View on euronews

Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:36 
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