Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (3)

13.11.2020 18:27
Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunana kadar rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-10 sürecini, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan şu anda yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordusuyla başarıyla yürüttüklerini, çok kısa sürede inşaatını tamamlayıp hizmete sundukları hastanelerin bunun bir ifadesi olduğunu söyledi.

KKTC'de de yaptıkları hastanenin açılışını da 15 Kasım'da gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, onun da 3 ayı bile bulmadığını, bu kadar süratle orada da bu hastaneyi yaptıklarını dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu yine bu süreçte Türkiye'nin gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Birçok ülkenin geçici sahra hastaneleriyle işi idare ettiği dönemleri gördük. Fakat biz Türkiye olarak 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesine kavuşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. 'Kaderimiz ve kederimiz ortaktır.' inancıyla 155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk." bilgisini paylaştı.

Mücadelenin henüz bitmediğinin herkesçe gayet iyi bilindiğini vurgulayan Erdoğan, "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunana kadar rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara "Ne olur, Allah rızası için yok dışarısıymış, yok kafeteryaymış, yok şurası, yok burasıymış... Sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. En önemli vurgun noktası akciğer. Akciğerin de en önemli vurgun yeme aracı sigara. Lütfen, artık sizler de bize yardımcı olun." uyarısında bulundu.

İstanbul ve Ankara'da, 10.00-16.00 saatleri dışında 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkmasını kısıtladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Yapmak zorundayız. Bunu biz kendi keyfimiz için yapmıyoruz. Sadece tüm bunları milletimiz için yapıyoruz, sağlıklı bir millet, sağlıklı bir toplum için yapıyoruz." dedi.

"Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerin aşı çalışmalarını da yakından takip ediyor"

Türkiye olarak özellikle aşı konusunda çalışmalarını çok yönlü bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurt içi, yurt dışı. Bir taraftan Rusya, bir taraftan Çin, bir taraftan Almanya, ki Almanya'da iki Türk kardeşimiz de bu işin içerisinde, bunlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer taraftan İngiltere. Hepsiyle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Mesele bu işin çözümünü bularak adımları atmak. Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerin aşı çalışmalarını da yakından ayrıca takip ediyor. Aşı çalışmalarında son günlerde ümit verici haberler alsak da maalesef zaman zaman spekülasyonlara da şahit oluyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir. Daha önce dediğimiz gibi, üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir. Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişiminin olması çok önemlidir."

Erdoğan, bir taraftan kendi çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da gerçekçi tedbirler üzerine bina ettikleri salgınla mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizerek, vatandaşın sağlığından taviz vermedikleri gibi üretimin, ticaretin, istihdamın, eğitimin aksamasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"İhtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla başarılı mücadelemizin arka planında, körü körüne birilerini takip etmek yerine kendi özgün politikalarımızı uygulamamız vardır." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu politikalarımızı hastalığın seyrine ve durumuna göre güncelliyor, ilave tedbirlerle tahkim ediyoruz. Dün itibarıyla 81 vilayetimizin tamamında devreye giren yoğun cadde, sokak, durak gibi toplu alanlarda sigara içme yasağı bunun son örneğidir. Bundan sonra da ihtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Elbette bu süreçte asıl sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Salgınla mücadelenin ilk ve en önemli şartı virüsü kapmamak, hastalığa yakalanmamaktır. Bunun için de 'TAMAM' diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması şarttır. Tüm vatandaşlarımı, hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için kurallara riayet etmeye çağırıyorum. Unutmayalım, bu kurallara uymak hem insanlık hem de vatandaşlık görevimizdir. Yaklaşık 9 aydır canla başla çalışan sağlık personelimize minnet borcumuzu ancak bu kurallara sıkı sıkıya riayet ederek ödeyebiliriz. Milletimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Bu eserin, Türkiye'ye ve Tekirdağ'a kazandırılmasında emeği geçenleri, yüklenici firmayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve Bakanlığı tebrik eden Erdoğan, çalışanlara milletin zor günlerinde gösterdikleri çaba ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını ileterek sözlerini tamamladı.

Notlar

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde hastanenin tanıtım videosu izlettirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında, hastaneye adı verilen İsmail Fehmi Cumalıoğlu için Fatiha Suresi'ni okudu.

Erdoğan'a günün anısına yüklenici firma yetkilisi tarafından tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve hastaneye adı verilen İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun yakınları ile açılış kurdelesini kesti.

Sağlık çalışanları ile sohbet eden ve onlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra hastane binasını gezdi.

Programda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da konuşma yaptı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika


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