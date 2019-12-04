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Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:09 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan ve Sanchez ikili görüşme gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İspanya Başbakanı Sanchez'in görüşmesi
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