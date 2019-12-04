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Erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez'i kabul etti
6 saat önce
Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul ettiİngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti
İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan ve Sanchez ikili görüşme gerçekleştirdi.
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