Son Dakika Haberleri: Erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez'i kabul etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez'i kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez'i kabul etti

6 saat önce

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul ettiİngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti

İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan ve Sanchez ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez'i kabul etti

Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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