Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye...
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Erdoğan: "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye...

1 saat önce

Erdoğan: "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: " İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir."

İspanya, Türkiye, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:00 Kaynak: AA
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