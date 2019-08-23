Erdoğan: "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye...
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Erdoğan: "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:00 Kaynak: AA
Erdoğan: " İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir."
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