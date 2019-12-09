Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi... - Son Dakika

Erdoğan: "İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi...

6 saat önce

Erdoğan: "İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.

Erdoğan:

Erdoğan: " İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor."

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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