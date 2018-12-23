Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İsrail'in Kendi Günahlarının, İnsanlık Suçlarının, Katliamların, Yıkımların Hesabını...

Erdoğan: "İsrail'in Kendi Günahlarının, İnsanlık Suçlarının, Katliamların, Yıkımların Hesabını...

3 saat önce İlandır

Erdoğan: "İsrail'in kendi günahlarının, insanlık suçlarının, katliamların, yıkımların hesabını vermeden, kimseye ithamda bulunmaya hakkı yoktur.

Erdoğan:
Erdoğan: " İsrail'in kendi günahlarının, insanlık suçlarının, katliamların, yıkımların hesabını vermeden, kimseye ithamda bulunmaya hakkı yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:12 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
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