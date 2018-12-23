Erdoğan: "İsrail'in Kendi Günahlarının, İnsanlık Suçlarının, Katliamların, Yıkımların Hesabını...
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Erdoğan: "İsrail'in kendi günahlarının, insanlık suçlarının, katliamların, yıkımların hesabını vermeden, kimseye ithamda bulunmaya hakkı yoktur.
Erdoğan: " İsrail
'in kendi günahlarının, insanlık suçlarının, katliamların, yıkımların hesabını vermeden, kimseye ithamda bulunmaya hakkı yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:12 Kaynak: AA
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