Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri...
36 dakika önce
Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik.
Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Choupo-Moting bombası!
Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!
Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var
Pedofili içerikli kitabıyla büyük tepki toplayan yazarının ifadesi ortaya çıktı