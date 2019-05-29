Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri...

Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik.

Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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