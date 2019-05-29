Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri...
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Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri...

36 dakika önce

Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik.

Erdoğan:
Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:18 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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