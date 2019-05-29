Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz
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Erdoğan: İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

Erdoğan: İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:58 
Ekonomi
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