Erdoğan: İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz." dedi.

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