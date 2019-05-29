Erdoğan: İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:58
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti
Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var