Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde...
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Erdoğan: "İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde...

1 saat önce

Erdoğan: "İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır.

Erdoğan:
Erdoğan: " İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel
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