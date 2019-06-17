Erdoğan: "İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde...
1 saat önce
Erdoğan: "İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Erdoğan: " İstanbul
'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır."
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