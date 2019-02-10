Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 Yıl Gibi Kısa Bir Süre İçinde Tamamlayarak...
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Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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