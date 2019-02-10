Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 Yıl Gibi Kısa Bir Süre İçinde Tamamlayarak...

Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 Yıl Gibi Kısa Bir Süre İçinde Tamamlayarak...

49 dakika önce

Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

AKM, İstanbul, Güncel
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