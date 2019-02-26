Erdoğan: "(İstanbul) Binali Yıldırım, Kardeşimizin Yanında Yer Alacaklarına İnanıyorum"
6 dakika önce
- AK Parti'nin Erzincan mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ERZİNCAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Erzincan mitingine katıldı.
- AK Parti
'nin Erzincan
mitingi Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan
ERZİNCAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Erzincan mitingine katıldı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:33 Kaynak: AA
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