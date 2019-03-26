Erdoğan: "İstanbul'da 3 Milyon Kürt Kardeşimiz Var, Onların Oyu da İmamoğlu'na Gidecekmiş.
1 saat önce
Erdoğan: "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var, onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş.
Erdoğan: "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var, onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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