Erdoğan: "İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur.
1 saat önce
Erdoğan: "İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Erdoğan: " İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur. Bunlar AFAD'ın sitesinden sürekli yayınlanmaktadır."
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