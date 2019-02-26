Erdoğan: "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de ve Daha Pek Çok Yerde Bölücü Örgütün Güdümündeki Parti...
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Erdoğan: "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi?
Erdoğan: " İstanbul
'da, Ankara
'da ve İzmir
'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA
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