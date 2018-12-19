Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İstanbul'da İstiklal Şairi Ersoy'un Ömrünün Son Günlerini Geçirdiği Daireyi, Mehmet Akif...

Erdoğan, İstanbul'da İstiklal Şairi Ersoy'un Ömrünün Son Günlerini Geçirdiği Daireyi, Mehmet Akif...

3 saat önce

Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.

Erdoğan, İstanbul'da İstiklal Şairi Ersoy'un Ömrünün Son Günlerini Geçirdiği Daireyi, Mehmet Akif..., System.String[]
Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:37 Kaynak: AA

İstanbul, Politika
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