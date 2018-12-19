Erdoğan, İstanbul'da İstiklal Şairi Ersoy'un Ömrünün Son Günlerini Geçirdiği Daireyi, Mehmet Akif...
3 saat önce
Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.
Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:37 Kaynak: AA
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