Erdoğan, 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili konuştu: Bu iş İBB'ye kalmadı, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü - Son Dakika
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Erdoğan, 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili konuştu: Bu iş İBB'ye kalmadı, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü

03.12.2022 18:01

İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde UKOME'de alınan 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili kararı yorumladı. Erdoğan, "Tüm gelişimleri tüm oluşumları özellikle UKOME olarak yoluna koyma fırsatını yakaladık. UKOME olmayıp da İBB olsaydı bu durum tabi çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Toplantıda minibüsçülerin sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve hafta içinde alınan kararın, tüm minibüsçü camiası için, tüm taksi camiası için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Sıkıntılarınızı takip ettik, ediyoruz zaman zaman bir çok minibüs ve taksi duraklarında oradaki kardeşlerimizden de sıkıntılarınızı dinliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüsçülere: UKOME olmayıp da İBB olsaydı bu durum çok tehlikeli olabilirdi

"BAZI ÇIKAR ŞEBEKELERİNİN OYUNUNU BOZDUNUZ"

"Alınan karar çok çok isabetli oldu" diyen Erdoğan, "Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bu çok çok önemliydi ve bundan sonraki süreçte de inanıyorum, İstanbul çok daha huzurlu çok daha rahat olacak. Minibüsçü camiası olsun, taksi camiası olsun çok daha huzurlu şekilde hizmetlerine devam edecekler. 2023 bütün bu adımların atılması için de yeni bir dönemin başlamasına da ayrıca vesile olacak. Şurada 7 ayımız var . İnşallah bununla birlikte atılacak adımlar sizleri ve İstanbul halkını da rahatlatacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüsçülere: UKOME olmayıp da İBB olsaydı bu durum çok tehlikeli olabilirdi

"BUNDAN SONRA DA ZATEN BÖYLE BİR FIRSATI YAKALAYAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok şeyleri biliyoruz ama birçok şeyleri de konuşamıyoruz. Vakti geldiğinde konuşuruz ayrı mesela. Ama gerek de yok. Çünkü siz sizi çok iyi biliyorsunuz, biz de sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü içinizdeki bütün gelişmeleri tüm oluşumları özellikle UKOME olarak yoluna koyma fırsatını yakaladık. Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü. Bundan sonra da zaten böyle bir fırsatı yakalayamayacak. Şimdi 2023 ardından 2024, el ele vermek suretiyle bu süreci devam inşallah ettirmeliyiz, dayanışma halinde olarak yolumuza devam etmeliyiz. ve bu konuda kararlılığınızı biliyorum, bu kararlığınızı tüm halkımıza yansıtırsanız, halkımızın da size karşı olan muhabbeti daha da artacaktır. Bunda da bizim endişemiz yok. El ele omuz omuza şunu bilin ki yanınızda olan bir bakanınız, cumhurbaşkanınız var. ve sizlerle beraber bu yola devam edecektir" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Sorunların çözümleri konusunda bakanlık olarak biz de çalışıyoruz. Minibüslerin taksiye dönüşümünü onayı alındı. Esnaf onun da memnuniyeti içinde" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Halis Ardıç: İbb ye kalması neden tedirginlik veriyor cumhurbaşkanına anlamadım orada salt çoğunluğu kendileri oluşturuyor Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili konuştu: Bu iş İBB'ye kalmadı, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü - Son Dakika

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