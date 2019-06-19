Son Dakika Haberleri: Erdoğan İstanbul'da Mursi Adına Kılınan Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı
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Erdoğan İstanbul'da Mursi Adına Kılınan Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

1 saat önce

Erdoğan, Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

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Erdoğan, Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, Muhammed Mursi ile yakın dostlukları olduğunu söyledi
Erdoğan İstanbul'da Mursi Adına Kılınan Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:01 
İstanbul, Muhammed Mursi, Güncel
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