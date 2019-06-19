Erdoğan İstanbul'da Mursi Adına Kılınan Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı
1 saat önce
Erdoğan, Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:01
Erdoğan, Mursi için bugün İstanbul Fatih
Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, Muhammed Mursi
ile yakın dostlukları olduğunu söyledi
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