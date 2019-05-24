Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer...

Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer...

3 saat önce

Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?

Erdoğan:
Erdoğan: "( İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?"
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:18 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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