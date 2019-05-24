Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer...
3 saat önce
Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "( İstanbul
'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?"
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!
Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı