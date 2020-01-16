Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı... - Son Dakika

Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı...

6 saat önce

Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz."

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, Adalar'daki fayton ve atları 75 milyon TL'ye kamulaştıracak
Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
18:44 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
18:43 Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
18:42 Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:41 Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu - Son Dakika
18:40 Drift yapmaktan ceza alan sürücü kazada öldü - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:45:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete açmayı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]