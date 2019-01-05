Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Tamamı Bu Yıl Bitiyor"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İzmir
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 milyar lira olan Menemen-Aliağa- Çandarlı
Otoyolu'nun yapımı devam ediyor, inşallah 2021'de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın be. Yapamazlar, bu irade, bu dirayet bunlarda yok."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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