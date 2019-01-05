Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Tamamı Bu Yıl Bitiyor"

Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Tamamı Bu Yıl Bitiyor"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı.

Erdoğan:
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 milyar lira olan Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun yapımı devam ediyor, inşallah 2021'de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın be. Yapamazlar, bu irade, bu dirayet bunlarda yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:53 Kaynak: AA

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