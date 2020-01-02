Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler... - Son Dakika

Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler...

6 saat önce

Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler Paris'te, Londra'da, Berlin'de, New York'ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz."

Erdoğan:

Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler Paris'te, Londra'da, Berlin'de, New York'ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz."

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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