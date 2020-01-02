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Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler...
6 saat önce
Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler Paris'te, Londra'da, Berlin'de, New York'ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz."
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken, aynı eylemler Paris'te, Londra'da, Berlin'de, New York'ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz."
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