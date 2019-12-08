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Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık.
6 saat önce
Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Erdoğan: " İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz."
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